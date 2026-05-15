副外长会见英国东欧和中亚贸易专员

会谈中，双方讨论了进一步加强哈萨克斯坦与英国贸易、经济和投资伙伴关系的前景，以及即将召开的政府间贸易、经济、科学、技术和文化合作委员会会议的优先议题领域。

双方注意到，双边贸易的积极势头及其巨大的增长潜力。在此背景下，哈萨克斯坦是英国在中亚最大的贸易伙伴：英国与该地区国家的贸易总额约为50亿英镑，其中约27亿英镑流向哈萨克斯坦。

双方重点关注在贵金属矿产、能源、基础设施、交通运输与物流、金融服务、数字化、人工智能和教育等领域的投资合作发展。鉴于哈萨克斯坦的战略位置及其在确保欧亚之间可持续供应链中的作用，双方尤其强调了在跨里海国际运输路线发展方面开展合作的潜力。

此外，双方还探讨了如何借鉴英国的经验和金融工具，用于哈萨克斯坦的基础设施、能源和工业项目。在此背景下，双方指出，已批准的《战略伙伴关系与合作协定》为促进具体互利项目、扩大机构间互动以及落实双边议程关键领域的协议奠定了有利基础。

会谈期间，双方注意到人文和教育领域联系的恢复，包括英国大学在哈萨克斯坦扩大办学规模。教育、培训和创新生态系统的发展被认为是长期经济伙伴关系的重要组成部分。

根据会谈结果，双方确认愿进一步深化哈萨克斯坦与英国的战略伙伴关系，扩大双边贸易，并落实已达成的各项协议。

【编译：小穆】