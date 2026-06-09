外长会见美国总统南亚和中亚事务特别代表

会谈中，双方就双边议程上的广泛议题进行了讨论，重点关注发展经济和投资伙伴关系、创新和人工智能、教育和科学领域的合作。双方还探讨了在交通运输、物流和关键矿产领域的合作前景。

阔谢尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦正持续推进大规模宪法改革和国民经济现代化项目。阿斯塔纳视华盛顿为吸引投资、技术现代化以及深化经贸合作的关键伙伴之一。在此背景下，双方全面讨论了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与美国总统唐纳德·特朗普于2025年11月在白宫会晤期间达成的各项协议的落实情况。

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哈萨克斯坦外长对美方高级别参与即将举行的“C5+1”关键矿产对话表示感谢。此外，双方还指出，计划举行的由美国和中亚国家商务代表团参加的圆桌会议对于进一步推动贸易和经济互动至关重要。

塞尔吉奥·戈尔感谢哈萨克斯坦方面的热情款待，并确认继续在双边和区域议程的所有领域开展积极对话和务实互动的重要性。

根据会谈结果，双方确认进一步加强战略伙伴关系的意愿。