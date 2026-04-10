哈萨克斯坦外长会见亚美尼亚总统哈恰图良

阔谢尔巴耶夫向哈恰图良转达了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿，并表示，哈方高度评价亚美尼亚总统在推动双边关系发展中的积极作用和个人关注。同时，他对哈恰图良决定出席将于4月22日至23日在阿斯塔纳举行的区域生态峰会表示感谢。

阔谢尔巴耶夫指出，亚美尼亚是哈萨克斯坦重要且可靠的合作伙伴，两国关系基础稳固、联系紧密。当前，双边关系正以务实、建设性的方式稳步推进，双方在充分尊重彼此利益的基础上不断深化合作，高水平政治互信持续增强，议会间及政府间合作机制运行良好。

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哈恰图良在会谈中表示，由联合国支持在阿斯塔纳举办的区域生态峰会具有重要现实意义，并对哈方在应对全球生态挑战方面所倡导的立场表示认同。他强调，应进一步加强国际社会协作，共同应对环境问题。

会谈最后，亚美尼亚总统表示，亚方高度重视在长期友好和相互尊重基础上发展对哈关系，愿继续推动两国合作不断向前发展。

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【编译：达娜】