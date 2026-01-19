哈外长会见奥斯康投资控股总裁 聚焦矿产、金融与旅游合作

会谈期间，双方就优先合作方向进行了深入交流，涵盖矿山冶金、金融、旅游及未来发展等领域。双方特别探讨了哈萨克斯坦融入全球价值链的战略，以及吸引具有国际经验的战略性私人投资者等相关事宜。

阔谢尔巴耶夫在会谈中强调，哈萨克斯坦是一个对长期投资持开放态度、政策高度可预测的国家。他表示，与投资者建立互信且稳定的对话是国家投资政策的重要组成部分，哈方将为投资项目在落实过程的各个阶段提供全方位支持。

萨维里斯对哈萨克斯坦的宏观经济稳定性、资源潜力以及作为中亚地区日益崛起的区域投资中心地位给予高度评价。他特别强调与决策者直接对话的重要性，并表示有兴趣进一步深入研究合作项目，加强与哈方合作伙伴的交流。

此外，双方还就金融领域引资等具有潜力的项目交换了意见，并重申在多个新领域拓展互利合作的意愿。

会谈结束时，双方表示将共同致力于落实已达成的合作共识，并为深化双方合作动员一切必要力量。

纳吉布·萨维里斯为奥斯康电信公司创始人，其业务遍及全球28个国家。目前，他掌管多元化全球投资组合，旗下包括奥斯康投资控股、La Mancha控股（涉及矿山冶金领域）以及 Ora Developers（涉及房地产与旅游领域）等知名机构。

【编译：阿遥】