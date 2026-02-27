哈外长会见英国代理商贸大臣：双边贸易额同比增长84%

—作为哈英政府间委员会共同主席，您在推动两国多元化伙伴关系方面发挥着重要作用。我们坚信，依托这一机制，双方能够取得更加务实的合作成果。在关键矿产、核能、数字化转型和人工智能等优先领域拓展创新伙伴关系，将为两国长期互利合作奠定坚实基础，-阔谢尔巴耶夫表示。

会谈中，双方强调政治对话保持积极势头、双边贸易额显著增长。去年两国贸易额达16亿美元，同比增长84%。双方指出，英国对哈投资持续活跃，目前已有500多家英资企业在哈开展经营，并在关键矿产、绿色能源、数字技术和人工智能等领域实施重要项目。

在能源领域，双方讨论了哈萨克斯坦对欧洲稳定供应石油的问题，以及进一步扩大同英国企业合作的前景。

阔谢尔巴耶夫特别强调了发展关键矿产产业的战略意义，并高度评价同力拓集团和Maritime House公司的合作成果。在已签署的《关键矿产合作路线图》框架下，双方一致同意加强在稀土开采与加工领域的协作。

双方还重点关注了英国去年发布的关键矿产战略。该战略将哈萨克斯坦列为长期高效合作的重要伙伴。在英国确定的36种战略性矿产中，目前已有22种在哈萨克斯坦境内生产，包括铀、钛、硅和铼等。这再次印证了哈萨克斯坦在保障全球供应链稳定与安全方面的重要作用。

双方一致认为，该领域合作已由前期洽谈阶段转入具体项目实施阶段。下一步优先方向将集中在构建完整增值链，包括发展提炼和精炼能力、分离伴生成分、提供相关技术服务，以及建设现代化加工设施并引入透明的项目融资机制。

在教育合作方面，双方讨论了考文垂大学在阿拉木图设立新校区的进展，以及赫瑞-瓦特大学扩容计划。阔谢尔巴耶夫介绍了双联学位项目、学术交流和实习项目的实施情况，并特别提到首部《牛津哈萨克语词典》的出版，以及牛津大学开设哈萨克语课程等文化教育合作成果。

在数字技术和科技领域，双方探讨了与OneWeb公司的合作前景及人工智能领域协作方向。会议还指出，英国专家和企业正积极参与哈萨克斯坦国家医疗卫生体系现代化建设。

布莱恩特表示，英方愿进一步深化与哈萨克斯坦的战略伙伴关系，全力支持重点项目落地，并通过加强政府间对话，在经济、科学和技术领域实现实质性突破。

