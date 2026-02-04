哈萨克斯坦外长会见美国国会主要成员 讨论深化双边合作

会谈中，双方围绕哈美合作现状及未来发展前景深入交换意见，重点就加强经贸联系、深化政治对话以及扩大议会间交流等双边议程核心优先方向进行了讨论。

哈萨克斯坦外交部长表示，哈美关系具有战略性特征，强调通过加强两国立法机构之间的互动，有助于为推进联合倡议提供更加高效的机制。

在与众议员布赖恩·马斯特的会谈中，双方高度评价当前双边合作的积极发展势头，并同意继续开展联合工作，进一步支持深化贸易和经济合作的相关举措。会谈特别涉及关键矿产领域合作项目。此外，双方还就计划于今年3月举行的美国国会议员代表团访哈行程进行了讨论。

Фото: gov.kz

参议员史蒂夫·戴恩斯则对哈萨克斯坦一贯坚持的务实、建设性外交政策给予积极评价，并强调有必要在美国国会层面营造有利的立法环境，以推动双边商业联系扩展，其中包括通过确立永久正常贸易关系（PNTR）机制。他同时表示，相关方面正在推进立法工作，旨在取消对哈萨克斯坦适用的《杰克逊—瓦尼克修正案》。

会谈结束后，哈萨克斯坦外交部长邀请美国立法机构代表访问哈萨克斯坦，就进一步深化双边合作前景进行务实探讨。

【编译：达娜】