哈萨克斯坦外长会见联合国粮农组织总干事并出席“哈萨克斯坦厅”启用仪式

在会谈中，阔谢尔巴耶夫外长代表哈方祝贺粮农组织成立80周年，充分肯定该组织在保障全球粮食安全和推动农业可持续发展方面所作出的重要贡献。

阔谢尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦与粮农组织合作项目框架下的联合项目已正式启动，哈方愿在此基础上进一步拓展双方在农业、粮食及相关领域的合作。

双方就深化务实合作进行了讨论，并探讨了在水资源管理领域启动第二阶段合作项目的可能性。

会谈结束后，阔谢尔巴耶夫与屈冬玉共同出席了粮农组织总部“哈萨克斯坦厅”的正式启用仪式。该厅是面向所有成员国及秘书处开放的多功能空间。

在揭幕仪式上，阔谢尔巴耶夫外长指出，此次启用仪式标志着哈萨克斯坦与粮农组织关系发展的又一个重要里程碑。自1997年哈萨克斯坦正式加入该组织以来，双方在多个领域建立了紧密而富有成效的合作关系。

“近年来，我们与粮农组织的合作，特别是在哈萨克斯坦—粮农组织伙伴计划框架下的交流，为双方在重点领域深化合作提供了广阔空间。‘哈萨克斯坦厅’的启用不仅体现了双方的真诚友好，也生动展示了我们对多边合作共同目标与原则的坚定承诺，”阔谢尔巴耶夫强调道。

【编译：木合塔尔·木拉提】