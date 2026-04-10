哈萨克斯坦外长会见亚美尼亚总理 推动深化双边合作

阔谢尔巴耶夫向帕希尼扬转达了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿。他表示，在两国元首共同推动下，哈萨克斯坦与亚美尼亚关系已提升至新的发展阶段，稳定的政治对话机制不断巩固，高层及高级别往来保持常态化，通过政府间委员会协调推进经贸合作，同时人文、教育及科研领域交流持续活跃。

阔谢尔巴耶夫指出，南高加索地区新的地缘政治形势为两国经济合作带来了新的机遇。特别是去年经由俄罗斯、阿塞拜疆和格鲁吉亚的铁路运输线路，哈萨克斯坦对亚美尼亚粮食出口已恢复。在此背景下，哈方表示有意扩大对亚农产品供应，尤其是粮食和肉类产品的长期出口合作。

双方还就落实2026—2030年两国政府间经贸合作路线图进行了讨论，重点涉及交通运输、物流通道及贸易往来等领域的进一步发展。哈方同时介绍了推动建立两国之间稳定直航航线的相关措施。

会谈中，双方还就国际及地区热点问题交换意见，并指出两国在多项议题上的立场较为接近，已积累良好的合作经验。

会谈结束时，双方重申，将通过共同努力，在双边及多边框架下持续深化国家间合作关系，推动两国关系不断向前发展。

【编译：达娜】