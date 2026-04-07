哈萨克斯坦外长会见格鲁吉亚总理

会谈期间，双方确认愿进一步加强政治对话，并落实最高层达成的各项协议。双方还讨论了哈萨克斯坦与格鲁吉亚在贸易、经济、投资、人文等领域的热点问题。

根据2025年的结果，哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间的贸易额达到1.845亿美元，双方指出需要采取切实措施来增加贸易额。

双方表示有兴趣增加相互直接投资，并在物流、基础设施和贸易等领域实施联合项目。

- 哈萨克斯坦愿与格鲁吉亚扩大在里海-黑海盆地航线开发方面的合作。在此背景下，充分利用两国海港的优势开展货物运输至关重要。-阔谢尔巴耶夫说。

此外，双方着重关注了跨里海国际运输路线（TCITR）的发展。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

双方就在格鲁吉亚波季港启动的新的多式联运码头项目进展进行了讨论。据了解，该项目于2025年启动，哈萨克斯坦投资者将参与其中。该码头将有助于提高货物吞吐量，并成为“中间走廊”物流链中的重要一环。

最后，双方讨论了农业、旅游、人文合作等领域的其他问题。

双方还就区域和国际议程上的热点问题交换了意见。

【编译：小穆】