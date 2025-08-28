哈萨克斯坦外长会见塞拉利昂总统特使

哈萨克斯坦外长指出，这是塞拉利昂外长今年第二次访问，体现了两国关系积极发展势头和互信不断增强。

会谈中，两国外长讨论了4月会晤时签署的双边路线图的实施情况，并概述了加强政治、经济和人文合作的后续步骤。此外，双方特别讨论了深化农业、物流、数字化、医疗保健和教育领域的合作。

穆拉特·努尔特列吾表示，当前两国互动的特殊价值不仅在于拓展务实合作，更在于增强互信，这将为未来举措奠定坚实基础。

- 哈萨克斯坦和塞拉利昂在持续发展关系方面拥有共同利益。目前，我们正在建立基于信任和务实成果的合作。-哈萨克斯坦外长说。

双方积极评价关于对持外交和公务护照人员实行免签待遇的协定于今年9月5日生效。塞拉利昂外长表示，这一决定体现了哈萨克斯坦对与非洲建立长期关系的开放态度。

在国际议程框架内，双方确认在联合国安理会改革必要性等关键问题上观点一致。塞方强调，愿进一步支持哈萨克斯坦在联合国和伊斯兰合作组织框架内的倡议，这些倡议已证明是值得信赖的合作伙伴。

双方相信，积极的政治对话和已达成协议的落实将进一步加强相互理解，开辟哈萨克斯坦和塞拉利昂伙伴关系的新前景。

【编译：小穆】