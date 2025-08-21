俄外长：普京见泽连斯基前须先谈好所有事项

美国总统特朗普上周五（15日）与普京在阿拉斯加会面后，即着手准备推进美俄乌三方会谈。

拉夫罗夫周四被记者询及普京是否愿意会见泽连斯基时说：“我们的总统已屡次表明他已准备会面，包括跟泽连斯基。”

他接着补充说：“这是基于一个理解，即所有最高层级须考量的事项，都会先处理好，而专家和部长们也会准备提出适当的建议。”

他还说：“当然，这也包括一个理解，就是当各方来到签署未来协议时，代表乌克兰方签署这些协议的人的正当性的课题，也将得到解决。”

普京屡次对泽连斯基代表乌克兰的合法性提出质疑，他的总统任期原本已在2024年5月结束，不过由于战争持续，乌克兰尚未举行总统选举。基辅表示泽连斯基仍是合法的总统。

俄方官员表示，他们担心如果泽连斯基签署了协议，乌克兰未来的领导人过后可基于泽连斯基任期在技术上已结束而提出异议。

拉夫罗夫也说，乌克兰安全保障的最理想选项是根据俄乌在2022年的讨论。根据双方当时起草的文件，俄方要求乌方永远保持中立，已换取联合国安理会五个常任理事国给予国际安全保障。这五个常任理事国是英国、中国、法国、俄罗斯和美国。

拉夫罗夫说，任何尝试脱离这个在伊斯坦布尔谈判的原则都无望成功。他还指责欧洲领导人试图破坏阿拉斯加峰会取得的进展。