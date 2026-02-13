哈萨克斯坦外长同吉尔吉斯斯坦总统举行会谈 强调深化盟友关系

扎帕罗夫表示，进一步深化哈吉两国盟友关系具有重要意义，并对双边全方位合作持续向好发展表示满意。

阔谢尔巴耶夫转达了托卡耶夫总统的诚挚问候和良好祝愿，并介绍了双方在高层和最高层级达成共识的落实进展。他指出，哈吉关系潜力巨大，近年来不断注入新的高质量内涵，保持稳步上升势头，尤其得益于两国元首之间持续的政治对话。

哈方强调，进一步扩大双边经贸合作是推动两国关系持续深化的关键因素。目前，哈萨克斯坦稳居吉尔吉斯斯坦前三大贸易伙伴之列。双方贸易额已达20亿美元，并设定将这一数字提升至30亿美元的目标。

双方还高度评价两国在多边框架内的协作，并就地区与国际议题交换看法。

会谈结束后，双方重申将继续坚定不移巩固两国作为兄弟国家的盟友关系，在战略层面保持密切协作，推动双边合作迈向更高水平。

【编译：达娜】