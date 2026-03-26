哈阿外长举行电话会谈 重点讨论中东局势与双边协作

会谈期间，双方就中东地区当前局势深入交换了意见。

阔谢尔巴耶夫重申了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前阐明的立场，并对地区局势持续升级——尤其是针对阿联酋领土的袭击表示严重关切。他指出，哈萨克斯坦反对将中立国家卷入军事冲突，强调任何侵犯地区国家主权与领土完整的行为都不可接受。

阔谢尔巴耶夫表示，应严格遵循国际法基本准则，尽快推动局势降温，坚持通过政治和外交手段解决有关危机。

在谈及双边关系时，阔谢尔巴耶夫强调，阿联酋是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴之一，两国传统友好关系基础牢固。

阔谢尔巴耶夫还对阿方在协助撤离在阿联酋境内哈萨克斯坦公民过程中提供的支持表示感谢，并指出，保障本国公民安全、组织顺利回国始终是国家工作的优先方向。

双方还就两国在国际舞台上的高层政治对话及相互支持等问题交换了看法。

阿勒纳哈扬对哈方表达的支持表示感谢，并强调加强国际协作、共同维护地区稳定与安全的重要性。

会谈结束时，双方重申愿进一步深化双边合作，并继续在国际和地区组织框架内保持密切协调。

【编译：阿遥】