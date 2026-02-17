哈塔外长举行会谈 重申深化战略伙伴关系

会谈期间，双方系统梳理了两国在政治、经贸、水能资源、交通运输及人文领域的合作进展，并就下一阶段重点合作方向达成广泛共识。两国外长一致表示，将在友好互信与战略伙伴原则基础上，持续加强高层和最高层交往，深化双边合作，并就地区事务加强协调。

阔谢尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙之间保持高水平的个人互动，为双边关系注入强劲政治动力。他强调，在两国元首政治意愿推动下，哈塔战略伙伴关系已迈上新的质量阶段，并签署了具有历史意义的《同盟关系条约》。

Фото: gov.kz

塔方表示，两国关系的同盟性质充分体现了长期以来形成的睦邻友好与相互尊重精神，双方愿在此基础上继续推进合作。

经济合作成为此次会谈的重点议题。双方围绕扩大双边贸易规模、优化投资环境及推进联合项目实施等问题进行了务实讨论。数据显示，哈萨克斯坦多年来稳居塔吉克斯坦前三大贸易伙伴行列。2025年两国贸易额已超过12亿美元。双方同意采取协调一致的措施，落实两国元首确定的将双边贸易额提升至20亿美元的目标。

在农业领域，双方特别讨论了深化农工综合体合作及扩大农产品供应规模的前景，认为农业合作潜力巨大。

双方还就水资源合理利用与能源合作机制交换意见，强调在互利基础上推进水能合作的重要性。

在交通物流领域，双方探讨了基础设施建设、区域通道与国际运输走廊效率提升等议题。两国外长指出，作为无出海口国家，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦拥有可观的过境潜力，能够通过相互协作拓展通往欧洲、高加索及南亚主要市场的通道，实现互利共赢。

双方还就地区安全与可持续发展等议题交换意见，确认将在包括联合国、伊斯兰合作组织、独立国家联合体以及集体安全条约组织等多边机制框架下继续保持建设性合作，并相互支持彼此提出的国际倡议。

会谈结束后，双方签署了2026—2028年两国外交部合作计划，为未来三年双边外交协作提供制度保障。

访问期间，阔谢尔巴耶夫还在杜尚别“友谊广场”向塔吉克国家奠基者、首任统治者伊斯莫伊尔·索莫尼纪念碑敬献花圈。双方对当前双边关系水平表示满意，并确认将继续为两国人民福祉深化哈塔伙伴关系。

【编译：达娜】