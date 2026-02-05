哈萨克斯坦外长与美国副国务卿商讨深化双边合作前景

会谈中，双方围绕双边议程中的一系列重点问题展开讨论，内容涵盖政治与经济合作、贸易和投资发展、能源以及关键矿产领域协作，同时就地区和全球安全议题深入交换看法。双方重申将持续推进哈萨克斯坦与美国之间的扩大版战略伙伴关系，并重点关注美方提出的建立“和平理事会”倡议，以及哈萨克斯坦作为创始成员国参与该机制的相关问题。此外，双方还就哈萨克斯坦筹备参加拟于2026年12月在迈阿密举行的G20峰会进行了探讨。

阔谢尔巴耶夫外长强调，哈萨克斯坦在保障全球能源资源和关键矿产供应链稳定方面发挥着重要战略作用，并将该领域合作视为对美关系中的优先方向之一。兰道副国务卿则高度评价哈萨克斯坦作为中亚地区及国际舞台上可靠伙伴的地位，表示相信未来的高层互动将为双边关系和务实合作注入新的动力。

双方还特别关注落实此前在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美以及“C5+1”峰会框架下达成的合作成果，相关协议和投资项目总额约170亿美元。会谈结束后，双方一致同意在现有合作机制基础上，并通过启动新的工具和倡议，进一步加强哈萨克斯坦与美国之间的双边互动。

