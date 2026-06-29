哈萨克斯坦外长：愿与印尼进一步深化贸易、投资等领域合作

会谈中，阔谢尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦与印尼保持密切合作，不仅有助于进一步深化哈萨克斯坦与充满活力的亚太地区之间的联系，也将为双方在贸易与投资、交通运输、农业、数字技术、教育和旅游等重点领域拓展合作开辟更加广阔的空间。

会谈期间，阔谢尔巴耶夫向印尼方面介绍了哈萨克斯坦的投资环境及交通运输枢纽优势，并表示，哈方愿同印尼伙伴在经济重点领域进一步深化务实合作。

Фото: 外交部

双方高度评价今年5月举行的哈萨克斯坦—印度尼西亚经济合作联合委员会会议取得的成果，并一致认为，该机制已成为加强双边经贸合作的重要平台，也为后续联合项目的顺利推进提供了有力支撑。

阔谢尔巴耶夫指出，哈方高度重视印尼作为地区和全球事务重要参与者的地位，并充分肯定印尼在东南亚、东盟、二十国集团以及伊斯兰世界中发挥的重要战略作用。

会谈中，双方还就双边议程下一阶段重点工作交换了意见，特别是围绕高层互访筹备工作进行了深入讨论。此外，双方还就国际和地区热点问题进行了交流。哈方重点介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的在联合国框架下设立“国际水组织”的倡议。

会谈最后，双方重申将继续巩固互利伙伴关系，并坚定致力于推动各项双边合作倡议落到实处。