哈萨克斯坦外长与罗马尼亚代外长通话 聚焦能源安全与经贸合作

（哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，6日，外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与罗马尼亚代理外交部长瓦娜·措尤举行电话会谈。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与罗马尼亚双边合作现状及未来发展方向进行了交流，并确认了进一步加强政治对话、扩大经贸往来以及推动重点领域合作的共同意愿。

能源合作作为两国关系中的重要战略领域，成为此次通话的重点议题。双方还围绕里海管道联盟当前局势进行了讨论。该联盟在保障哈萨克斯坦石油出口、连接国际能源市场方面发挥着重要作用。

双方强调，确保能源基础设施稳定运行以及保障向欧洲市场安全、可靠输送碳氢化合物具有重要战略意义，并对任何可能影响里海管道联盟基础设施运行和能源供应安全的行为表示谴责。

两国外交部门负责人重申，将继续推动哈萨克斯坦与罗马尼亚在能源领域开展务实合作，并进一步巩固现有合作机制，确保双边合作保持稳定发展。

会谈最后，措尤邀请阔谢尔巴耶夫访问罗马尼亚，并强调继续保持定期政治沟通、加强高层往来对于推动两国关系发展的重要性。

据此前报道， 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦企业代表团日前在塔什干举行商务论坛，围绕投资合作、贸易往来和产业协作等议题展开交流，进一步推动两国经贸合作发展。