    18:44, 11 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦外长与乌克兰外长就CPC管线局势达成共识

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外长在日内瓦会同乌克兰外长举行会晤，讨论里海管道联盟局势。

    哈萨克斯坦外长与乌克兰外长就CPC管线局势达成共识
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    据悉，哈萨克斯坦外交部部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫在日内瓦举行的欧安组织外长理事会期间，会见了乌克兰外长，双方讨论了里海管道联盟相关问题。阔谢尔巴耶夫表示，乌克兰方面充分理解里海管线稳定运作的重要性，并强调需要维持该方向局势的稳定。

    —我们与乌克兰方面达成共识，即需要保持局势的稳定。-阔谢尔巴耶夫在总统府对媒体表示。

    这项共识不仅加强了两国之间的外交理解，也减轻了里海地区能源基础设施相关的不确定性。这使得哈萨克斯坦能够继续稳定出口石油，并有助于维护该地区的能源安全。

    里海管道联盟（CPC）是哈萨克斯坦石油输往世界市场的主要通道。由于绝大部分石油出口都通过这条管线进行，基础设施的任何中断都会对哈萨克斯坦的经济产生直接影响。因此，里海管道联盟工作的安全性和稳定性对哈萨克斯坦具有战略意义。

    值得一提的是，2025年11月29日，无人机曾袭击里海管线联盟位于新罗西斯克的设施，导致向油轮输送石油的三个海上装载设施中的一个发生故障。

    11月30日，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫就此事件发表声明

    【编译：阿遥】

