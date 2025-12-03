哈萨克斯坦外长与瑞士商界代表讨论基础设施与农业综合体现代化

根据外交部消息，外长先后会见了“EuroAirport”国际机场管理层、全球集装箱运输巨头“地中海航运公司”（MSC）高层、投资与技术集团“Kanadevia Inova”领导层，以及工业类投资者罗兰·巴托莱特。

此次会面旨在推动具体投资项目落地，并就瑞士企业参与哈萨克斯坦基础设施和农粮产业现代化的可能性进行磋商。

“EuroAirport”首席执行官托比亚斯·马尔克特表示，愿在哈萨克斯坦航空基础设施参与下，开辟更多亚欧货运及过境航线，并对机场管理领域的合作表现出浓厚兴趣。

在与MSC集团高级副总裁爱德华·齐格里斯特的会谈中，双方围绕港口与物流基础设施发展前景进行了全面讨论。作为全球领先的海运与集装箱运输企业，MSC正在评估在哈萨克斯坦投资扩展港口吞吐能力、提升码头设施，并推动霍尔果斯至里海之间铁路线路的发展，以进一步促进哈萨克斯坦融入跨里海国际运输走廊。

“Kanadevia Inova”董事会主席Tadashi Iwanaga 介绍了该公司在“废物能源化”（Waste-to-Energy）领域的项目，并表示愿在国际金融机构参与下，于哈萨克斯坦推广类似项目。该集团在欧洲和亚洲多座大城市拥有成功经验。

独立投资者罗兰·巴托莱特在介绍其“Schnellstrom”公司时指出，企业愿在哈萨克斯坦合作建设能源储存系统、提升工业区域能源基础设施，并推动相关技术在当地实现本土化。

阔谢尔巴耶夫外长强调，通过技术转移和扩大瑞士企业参与投资项目，双方可在多个领域释放合作潜力。重点包括推广先进废物处理技术、发展可再生能源、提升能源及旅游基础设施效率，以及推动农业综合体现代化。

会谈总体表明，瑞士商界对哈萨克斯坦保持高度关注，并准备在主要经济领域推进联合项目。阔谢尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦将继续为投资者提供良好条件，积极引进先进技术，巩固其作为瑞士重要经贸伙伴的地位。

【编译：达娜】