哈萨克斯坦外长与突厥投资基金主席讨论深化合作

会议期间，双方重点讨论了在突厥投资基金机制内的协作事项，并就今年10月7日在加巴拉举行的突厥国家组织（OTS）第十二次峰会成果交换了意见。

阔谢尔巴耶夫外长表示，哈萨克斯坦高度重视突厥投资基金的发展，认为该基金应成为突厥世界和伊斯兰世界经济合作的重要平台和有效机制。

巴赫达特•阿穆列夫介绍了基金机构化建设的推进情况，并通报了有关完善基金运作体系以及组建项目储备库的最新进展。

双方还围绕当前区域经济议题进行了讨论，并探讨了突厥投资基金与其他国际机构的合作前景，特别是与伊斯兰合作组织体系内的伊斯兰开发银行、伊斯兰食品安全组织等伊斯兰金融与发展机构的合作可能性。

突厥投资基金成立于2022年11月11日，在突厥国家组织第九次峰会上宣布设立，由阿塞拜疆、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和乌兹别克斯坦共同参与。基金旨在通过促进区域贸易、支持经济活动，为成员国经济发展提供助力。

