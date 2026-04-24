哈副外长在莫斯科会见非洲多国大使 强调拓展对非合作

据外交部新闻处消息，巴哈耶夫向各国外交使节介绍了哈萨克斯坦正在推进的一系列大规模经济与政治改革。他指出，经全民公投通过的新宪法，旨在进一步巩固公正与法治原则，并推动建设更加包容的社会。

会谈重点围绕深化哈萨克斯坦与非洲国家合作展开。巴哈耶夫表示，非洲方向是哈萨克斯坦平衡外交政策中的优先重点之一。哈方与非洲国家及非洲联盟的合作，将以《2025—2030年对非合作构想》为重要基础。

双方一致认为，有必要进一步加强政治对话，包括开展高层互访、完善外交部门间协商机制以及深化议会层面的交流合作。同时，各方还强调，应持续完善法律基础，并扩大哈萨克斯坦在非洲大陆的外交布局。

经贸合作方面，双方互动保持积极势头。数据显示，截至2025年底，哈萨克斯坦与非洲国家之间的贸易额达到11.72亿美元，创下历史新高。与会各方还就拓展交通物流互联互通、通过举办商务论坛及组织贸易代表团促进企业间直接对接等议题交换了意见。

在多边合作方面，哈方重申，愿在联合国、伊斯兰合作组织以及非洲联盟框架内加强协调，并围绕共同关切议题推动联合倡议。

会谈结束时，各方一致表示，将继续深化政治对话与经贸往来，在互利共赢基础上推动哈萨克斯坦与非洲国家关系向长期稳定的伙伴关系发展。

【编译：阿遥】