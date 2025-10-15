哈萨克斯坦外长在罗马会见多家意大利领先企业高管 探讨能源与工业合作

在与 Maire Group 副总裁詹尼·巴尔达齐的会面中，双方重点讨论了在哈萨克斯坦建立区域性工程—工业枢纽以及建设可持续航空燃料工厂的问题。此外，该公司作为哈石油天然气公司（KMG）联合体的一部分，正参与建设年产约160万吨乙烷和36万吨丙烷的天然气分离综合体。

Ansaldo Energia 首席执行官法布里齐奥·法布里表示公司有意在哈萨克斯坦实现燃气涡轮机零部件本地化生产，并设立技术服务与维护中心，以提升设备运维能力和工业自主化水平。

Allied International Group 总裁瓦尔特·阿尔贝里奇分享了在哈萨克斯坦推进管材生产本地化的设想，认为该项目将显著减少进口依赖，提升国内制造业竞争力。

意大利—哈萨克斯坦贸易协会主席马尔科·贝雷塔表示，意大利企业对哈萨克斯坦市场的兴趣持续上升，认为通过哈萨克斯坦可以进入更广阔的中亚区域市场。他还透露，计划设立“哈萨克斯坦—意大利贸易之家”，作为双边经贸交流与投资合作的平台。

阔谢尔巴耶夫部长高度评价哈意关系的快速发展，指出两国在经贸和投资合作领域的互信不断增强。哈方欢迎意大利企业参与面向高附加值产品的项目，并愿意为此类投资提供全方位支持。

会谈结束后，双方就推进相关项目并建立持续协调机制达成共识。

【编译：达娜】