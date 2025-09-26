哈萨克斯坦外长在纽约举行多场双边会晤

在与美国总统特使理查德·格雷内尔的会谈中，双方讨论了哈美合作的主要方向，重点聚焦贸易和投资领域的潜力，并特别关注文化与人道主义联系的发展以及全球和区域议题的交流。

在与美国副国务卿克里斯托弗·兰道会晤时，双方回顾了哈美双边关系的现状与发展前景，强调两国伙伴关系基于相互信任与共同利益，保持稳定向好的势头。

与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫会面时，双方讨论了双边合作的热点问题，包括即将开展的官方访问，特别是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访俄的筹备工作。双方还就区域和国际议题以及国际组织框架内的合作交换了意见。

在与波兰外长拉多斯瓦夫·西科尔斯基的会谈中，双方探讨了政治和经贸合作的现状与前景，强调落实此前达成的协议至关重要。

与阿塞拜疆外长杰伊洪·巴伊拉莫夫会晤时，双方重申致力于发展战略伙伴关系，并进一步扩大在各关键领域的互利合作。

在与匈牙利外长彼得·西亚尔托的会谈中，双方表达了基于历史渊源和传统友谊深化战略伙伴关系的意愿，讨论了政治、经济、能源及文化人道合作的主要方向。

与乌兹别克斯坦外长巴赫提约尔·赛义多会晤时，双方讨论了广泛的双边议题，包括政治互动、经贸与投资合作以及人文联系。两位外长高度评价哈乌关系的稳健发展，确认了进一步加强两国兄弟般战略伙伴关系的共同意愿。

穆拉特·努尔特列吾强调了哈美扩展战略伙伴关系的重要性，指出哈萨克斯坦作为中亚最大经济体和重要的欧亚枢纽，在促进美国在该地区的经济参与中发挥关键作用。

在与多哥外长、地区一体化及海外侨民事务部长罗贝尔·迪塞会晤时，双方指出双边关系正稳步发展。会谈结束后，双方签署了关于外交和公务护照持有人免签的协议。

与奥地利欧洲和国际事务联邦部长贝亚塔·迈因尔-赖辛格会谈中，双方讨论了哈奥在政治、经济及文化人道领域的合作现状与前景，强调通过政府间委员会和商务理事会加强互动、深化双边对话的重要性。

在与阿曼外长巴德尔·布赛迪的会晤中，双方重点探讨了深化经贸和投资合作的问题，并强调在国际组织框架内协调行动对实现可持续发展与全球安全的重要性。

与亚美尼亚外长阿拉拉特·米尔佐扬会谈时，双方讨论了双边及多边合作的热点问题，特别关注亚美尼亚总理即将对哈萨克斯坦的正式访问筹备工作。

在与白俄罗斯外长马克西姆·雷任科夫的会晤中，双方探讨了政治对话的持续发展及扩大经贸合作的问题，表达了在人道主义联系和地区间合作方面进一步深化的共同兴趣。

与塞浦路斯外长康斯坦丁诺斯·孔博斯会晤时，双方总结了近期互访成果，确定了在交通、能源、农业和数字化领域合作的新方向。哈萨克斯坦表示愿在塞浦路斯即将担任欧盟理事会主席期间开展合作。

各场会晤均确认了双方的高度互信及进一步加强互利合作的意愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】