哈萨克斯坦外长在阿塞拜疆举行一系列会晤

会见阿塞拜疆外交部长杰伊洪·拜拉莫夫时，双方就双边合作现状、进一步发展前景，以及落实两国领导人达成的协议的进展情况进行了讨论。

此外，双方着重关注了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫即将对哈萨克斯坦进行国事访问的筹备问题。

阔谢尔巴耶夫提议，在此次访问框架下举办信息技术专家论坛，以进一步推动阿斯塔纳和巴库在数字化领域的合作。

Photo credit: Kazakh Foreign Ministry

此外，哈萨克斯坦外长和匈牙利对外经济关系与外交部长彼得·西亚尔托就双边合作关系发展问题进行了讨论。

会谈中，双方讨论了哈萨克斯坦总统托卡耶夫2024年11月对匈牙利进行的国事访问，以及匈牙利总统舒尤克·道马什和匈牙利国民议会主席克韦尔•拉斯洛2025年9月至10月对哈萨克斯坦进行访问期间达成的协议的执行进展情况。

双方讨论了扩大农业、能源、医疗保健和金融等领域联合项目的问题。双方指出，积极的高层政治对话将有助于加强两国互信，进一步深化战略合作。

考虑到哈萨克斯坦在信息技术和数字化领域取得的成就，阔谢尔巴耶夫建议扩大两国在该领域的合作前景，包括在国际人工智能中心“Alem.AI”的基础上开展合作。

最后，哈萨克斯坦外长和匈牙利外长就地区和全球议题深入交换了意见。双方重申致力于在多边框架内进一步密切合作。

【编译：小穆】