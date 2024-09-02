哈副外长：普氏野马重归故地彰显哈捷生态合作成果

双方特别关注了政治关系的深化，并对定于2024年下半年举行的哈萨克斯坦-捷克政府间经贸、工业和科技合作委员会会议的筹备工作进行了讨论。此外，双方还就共同关心的地区和国际问题交换了意见，包括在联合国、欧洲安全与合作组织（OSCE）及其他国际组织中的合作。

双方一致强调，强化哈萨克斯坦与欧盟的伙伴关系具有重要意义。双方认为，哈萨克斯坦与捷克之间的互惠互利友好关系建立在高层互动的基础上。两国元首和政府首脑的会晤体现了双方对发展互信和建设性关系的坚定承诺。

瓦西连科在会谈中表达了对与捷克多家知名企业合作的浓厚兴趣。这些企业包括斯柯达运输、费里特、捷拖、Sklostroj、Omnipol、塔特拉和普里莫科无人机等。瓦西连科指出，这些企业在国际市场上享有声誉，其先进技术和产品将为哈萨克斯坦多个经济领域带来益处。

瓦西连科还特别赞扬了由布拉格动物园发起的普氏野马重引入计划。今年6月，首批7匹普氏野马成功运抵哈萨克斯坦并得到妥善安置，这是恢复这一独特物种种群的重要一步。

-这一项目为保护世界上最稀有的野生动物物种之一做出了重大贡献。普氏野马作为草原的象征，重返哈萨克草原，有助于恢复生态系统和保护生物多样性。-瓦西连科说道。

在访捷期间，瓦西连科还出席了GLOBSEC-2024国际论坛。这一论坛是讨论全球及中东欧战略问题的重要平台，已有20年历史。论坛期间，瓦西连科还与英国、挪威、斯洛文尼亚等国的代表举行了双边会晤。

【编译：阿遥】