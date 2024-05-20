外长：哈中关系已达有史以来的最高水平

中国外交部长王毅20日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。访问框架下，两国外长举行了小范围和大范围会晤，并共同主持了新闻发布会。

在新闻发布会上，哈萨克斯坦外长努尔特列吾对中国外长及其率领的代表团应邀来哈表达了欢迎。

- 都说“远亲不如近邻”，对于王毅部长这样的尊贵客人，我们宴席上永远都会为您保留席位。当下的中国，是国际公认的在政治、经贸、人文和技术领域的领先国家。- 穆拉特·努尔特列吾说。

外长表示，中国在国际政治舞台上的地位和影响力无可否认。

- 我们认为，中国通过与中亚国家建立平等、公开、相互尊重和相互信赖的，基于建设性对话原则的相互关系，对中亚国家的主权独立和领土完整所表现出的高度尊重与支持，是北京对区域稳定和安全所做出的巨大贡献。拥有五千年历史的华夏文明，与哈萨克耶勒（қазақ елі ）之间的紧密联系历史悠久且有着面向光明未来的共同取向。- 穆拉特·努尔特列吾说。

哈萨克斯坦外长强调，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平的卓越政策指导下，哈中关系在当下已经达到了有史以来的最高水平。

- 我们两国是友好的邻邦，是传统的好朋友，是永久全面战略伙伴。- 穆拉特·努尔特列吾说。

【编译：木合塔尔·木拉提】