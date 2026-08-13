外媒：哈萨克斯坦农产品出口额5年间接近翻番

（哈萨克国际通讯社讯）过去5年，哈萨克斯坦农业综合体产品出口额从38亿美元增至70亿美元，接近翻番。海外杂志《The World Financial Review（世界金融评论）》日前刊文指出，哈萨克斯坦在保障地区粮食安全方面正发挥越来越重要的作用。

文章指出，这一作用在粮食市场表现得尤为明显。过去11个月，哈萨克斯坦累计出口粮食及面粉1350万吨，同比增长12.5%，其中对周边市场的出口增长较为显著。

数据显示，哈萨克斯坦对阿富汗粮食及面粉出口量同比增长59%，达到220万吨；对吉尔吉斯斯坦出口量增长约40%，达到50.4万吨；对土库曼斯坦出口量增长34%，达到21万吨；对乌兹别克斯坦出口量增长37%，达到560万吨。

目前，哈萨克斯坦农业生产者已向全球72个以上国家出口农产品。主要出口市场除中亚国家和阿富汗外，还包括欧盟、欧亚经济联盟成员国、土耳其和中国。

文章援引官方数据称，过去5年，哈萨克斯坦农业综合体产品出口额已从38亿美元增至70亿美元，增幅约84%。

经济合作与发展组织（OECD）和联合国粮食及农业组织（FAO）指出，将粮食从供应充足地区输送至供应短缺地区，有助于稳定市场并降低局部供应中断风险。

文章认为，在这一背景下，哈萨克斯坦正逐渐成为地区重要的粮食供应来源之一。