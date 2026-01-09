外媒称伊朗出现“全国范围”断网 骚乱蔓延至首都

据报道，当地时间8日20时左右，德黑兰出现互联网服务中断。非政府组织“网络区块”(NetBlocks)在社交媒体上发消息称，因多地抗议活动不断升级，伊朗在全国范围内实施了网络管制。

英国《卫报》称，尚不清楚导致此次伊朗大范围互联网服务中断的原因，但伊朗官方曾采取互联网管控措施来应对抗议示威。

卡塔尔半岛电视台报道称，8日晚间，大批示威民众走上德黑兰街头。目击者称，德黑兰数条街道被封锁，抗议者与警察发生冲突。法新社报道称，在伊朗多个城市发生示威者纵火焚烧警察局、警车的事件，多地报告有示威者和安全部队人员在冲突中伤亡。

目前伊朗官方尚未通报相关伤亡数据。各人权观察组织公布的伤亡数据相差很大。

据伊朗总统府官网消息，伊朗总统佩泽希齐扬8日在主持经济工作相关会议时指出，面对抗议活动，各地政府应保持“最大限度的宽容、对话、互动和倾听人民诉求”，并且要“避免任何暴力和胁迫行为”。

美国总统特朗普8日称，美国正密切关注伊朗发生的骚乱事件，如果有人员死亡，美国将对伊朗进行严厉打击。

伊朗外交部长阿拉格齐8日率团访问黎巴嫩。他在该国首都贝鲁特表示，伊朗不寻求战争，但已为可能发生的情况做好战争准备。美国和以色列过去对抗伊朗的企图均告失败，任何新的尝试也将重蹈覆辙。他称，在地区紧张局势加剧背景下，伊朗将继续与地区国家保持磋商，以应对当前挑战。