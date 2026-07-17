加斯兰·马迪耶夫：加入WAICO是哈萨克斯坦的一项战略举措

世界人工智能合作组织（World Artificial Intelligence Cooperation Organization，简称WAICO）成立协定签署仪式于7月16日在上海举行，中国、哈萨克斯坦、老挝、巴基斯坦、俄罗斯、印度尼西亚等29个国家代表签署协定，成为创始成员国。联合国秘书长古特雷斯等国家和国际组织代表出席仪式。

值得一提的是，这项历史性决定是在以“智能伙伴共创未来”为主题的2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC-2026）上做出的。新成立的总部位于上海的国际机构标志着数字技术领域的全球互动迈上了一个全新的台阶。

政府副总理兼人工智能和数字发展部长加斯兰·马迪耶夫代表哈萨克斯坦签署了协议。

该组织的成立在大会开幕式上正式宣布，标志着在落实旨在弥合全球数字鸿沟和建立公平的技术治理规则的各项举措方面迈出了重要一步。

根据达成的协议，该组织的活动将以《联合国宪章》的宗旨和原则为基础。各方同意遵守广泛磋商、共同贡献和互利共赢的原则，并注重人类利益。

- 哈萨克斯坦加入世界人工智能合作组织（WAICO），并参与创建该组织具有战略意义。世界正步入技术发展的新阶段，人工智能正成为人工智能时代的基础基础设施，如同互联网或电力一样。如今，各国不仅在技术上展开竞争，也在人才、计算能力和数据方面展开竞争，同时还争夺参与制定人工智能发展国际规则的机会。-马迪耶夫说。

马迪耶夫还强调，加入该组织是国家元首指示下，在全国范围内开展的系统性工作的合法阶段。近年来，哈萨克斯坦已形成一个成熟的人工智能生态系统：通过了人工智能专项法，成立了由总统担任主席的人工智能委员会，中亚地区最强大的超级计算机已投入运行，容量高达1吉瓦的数据中心谷项目正在实施，创建了国家语言模型，Alem.AI国际中心也运营良好。

据悉，中国发起成立世界人工智能组织（WAICO），旨在响应全球对安全、合乎伦理地使用人工智能的呼声。WAICO的主要目标是发展国际合作和全球治理，确保人工智能技术的实用性、安全性和公平性，并促进其健康、有序发展，造福全人类。

哈萨克斯坦参与新的国际架构将为我国交流专业知识、吸引投资和共同开发先进技术解决方案铺平道路，这巩固了哈萨克斯坦作为全球技术架构关键参与者和塑造“信息造福人类”未来可靠伙伴的地位。