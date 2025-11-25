哈萨克斯坦外交的关键不是抽象理念，而是可操作的功能性平衡——阿塞拜疆专家解析

阿利拜沃夫表示，托卡耶夫总统的外访安排内容广泛而密集——从阿联酋、约旦、土耳其，到区域内部会晤，再到萨马尔罕“中亚—欧盟”峰会和加巴拉突厥国家组织会议。相比之下，北京、华盛顿和莫斯科之行具有完全不同的战略意义。“哪怕是看似不那么引人注目的国家访问，也为阿斯塔纳增添谈判份量。总统以积极沟通、务实合作和具体项目走进世界主要首都，这强化了他的外交立场。此次对中国、美国和俄罗斯的访问，与哈萨克斯坦的整体外交布局高度契合，彰显了国家正在构建广泛、多元的联系网络，而非依赖一两个方向。”

他指出，哈萨克斯坦处于全球最敏感的地理节点之一：与俄罗斯拥有漫长边界，对中国通道存在结构性依赖，同时与美国和欧洲的互动日益增长。“这些既是资源，也是脆弱点。国家没有物理空间去做‘单向选择’。过度靠向一方会立即给另一方带来压力。因此，平衡不是一句漂亮的话，而是国家生存与稳定的工具。对三大强国进行国事访问，本质上是保持等距关系的实践，是与每个大国建立并维护直接、有效沟通渠道的方式。”

在他看来，哈萨克斯坦的任务，是在多方利益交汇的空间中学会“有效共处”。

“事实证明，哈萨克斯坦能够构建非抽象、可执行的功能性平衡：

与中国侧重经济与通道建设，

与美国侧重未来、科技与现代化，

与俄罗斯侧重安全与物流。

这些方向彼此区分开来，没有汇聚成单一焦点。正因如此，哈萨克斯坦避免了利益直接冲突，使多元外交不只是口号，而是实际运作的机制。”

谈及哈萨克斯坦在东西方与俄罗斯之间的平衡原则，阿利巴伊ов强调核心逻辑十分明确：“避免对任何一方形成关键性依赖。重点不是‘与所有人都保持友好’，而是管理风险，降低脆弱性。”

他进一步分析称，东向（尤其中国及更广泛的亚洲方向）意味着物流、工业与基础设施；西方则代表技术、投资与现代金融法律实践；而俄罗斯方面，则涵盖安全、能源链条、过境与人文因素。“哈萨克斯坦从未试图把这些整合成一个统一的‘超级轴心’，而是明确各方向的功能，避免相互挤压。”

阿利拜沃夫指出，这一模式之所以能够运作，不仅得益于阿斯塔纳的战略选择，也源于主要大国之间的利益平衡。“中国需要与哈萨克斯坦保持稳定互动；西方国家希望与地区维持建设性对话；而俄罗斯在当前复杂环境下仍展现出保持工作级联系的意愿。多方均衡，使哈萨克斯坦在外交上拥有机动空间。”

他表示，哈萨克斯坦始终坚持自身的外交原则：不参与针对特定国家的阵营与机制，不卷入反华或反俄倡议，同时保持与美欧的开放合作。“这种做法让各方将哈萨克斯坦视为稳定可靠的伙伴。即使存在分歧，阿斯塔纳也不会触碰其核心利益。在当下高度紧张的国际环境中，这种可预测性尤为珍贵。”

专家同时提到，平衡也具有重要的国内意义。“哈萨克斯坦社会并不单一，不同群体在文化与身份认同上分别面向俄罗斯、土耳其、西方或伊斯兰世界。在这样的背景下，外交平衡本身就是维护内部稳定的关键机制。如果国家突然偏向某一方向，国内紧张情绪可能加剧。当前模式的优势在于其灵活性以及对不同社会期待的兼容能力。”

阿利拜沃夫强调，哈萨克斯坦在深化对华战略伙伴关系的同时，保持对美对话，并在全球矛盾加剧的情况下维持与俄罗斯的稳定关系，体现了其作为负责任国际参与者的角色。“负责任体现在可预测性、连贯性和在困难时刻依然愿意开展对话。哈萨克斯坦不让本国成为大国博弈的竞技场。在中亚地区，这一点尤为重要。”

他指出，阿斯塔纳没有破坏现有的国际平台，而是有效利用它们，例如联合国、上海合作组织、C5+1以及突厥合作机制。“国家寻求减少风险，而非打破结构。从这一角度看，总统的国事访问进一步巩固了哈萨克斯坦作为稳健、理性行动者的国际形象。托卡耶夫总统的积极外交不仅回应外界倡议，也推动本国提出在交通、能源、水资源、安全等领域的自身方案。外部因素仍将产生影响，但国家提出的主动倡议越多，越能降低卷入他国剧本的风险。高层访问在此过程中提供了额外资源与论据支撑。”

阿利拜沃夫最后总结，哈萨克斯坦凭借稳定、平衡、可预测的外交路线，在区域事务中发挥着日益重要的建设性作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】