哈萨克斯坦外贸结构分析：前三大伙伴占比超53% 寻找新出口市场潜力大

据斜体字网站报道，在此期间，哈萨克斯坦出口额增长1.6%，达到303.6亿美元；进口增速较快，增幅达7.7%，达到259.9亿美元。尽管进口增长迅速，但哈萨克斯坦仍保持贸易顺差，出口额超出进口额43.7亿美元。

中俄依然是哈萨克斯坦最大贸易伙伴

数据显示，中国作为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双边贸易额达到135.1亿美元，约占哈萨克斯坦外贸总额的24%。俄罗斯位居第二，贸易额为108.9亿美元。中俄两国贸易总额占比达到43.3%，意味着哈萨克斯坦每十美元的外贸成交额中，有超过四美元来自这两个国家。

邻国贸易贡献近半外贸额

哈萨克斯坦与中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦这五个邻国的贸易总额达到279.5亿美元，占外贸总额的49.6%。换言之，哈萨克斯坦近一半的对外贸易是与邻国进行的。其中，乌兹别克斯坦以23.1亿美元的贸易额排名第五，吉尔吉斯斯坦为10.3亿美元，土库曼斯坦为2.147亿美元。

意大利领跑欧洲方向贸易

在欧洲国家中，意大利是哈萨克斯坦的第三大贸易伙伴，双边贸易额达55.5亿美元。紧随其后的是法国（20.5亿美元）、荷兰（20.2亿美元）和德国（19.1亿美元）。此外，英国、希腊、西班牙、罗马尼亚、瑞士、波兰、比利时和捷克也进入了前30名榜单。哈萨克斯坦向欧洲主要出口石油、金属及其他原材料，进口则以技术设备、工业装备、药品及成品为主。

亚洲与美国贸易布局

在亚洲方向，土耳其以28.7亿美元的贸易额位居整体排名第四。韩国与日本的贸易额分别为9.274亿美元和6.528亿美元。新加坡、越南和印度也位列哈萨克斯坦主要亚洲贸易伙伴之列。此外，美国以12.8亿美元的贸易额排名第九；埃及和摩洛哥作为非洲国家的代表，也跻身前30强。

外贸集中度分析

统计显示，哈萨克斯坦与中国、俄罗斯、意大利、土耳其和乌兹别克斯坦五个国家的贸易总额达351.4亿美元，占外贸总额的62.4%。其中，前三大贸易伙伴的份额占比超过53%。

分析指出，尽管外贸总体规模有所增长，但进口增速仍快于出口。此外，贸易的高度集中化表明，为进一步优化经济结构，哈萨克斯坦在寻找新的出口市场方面仍有很大潜力与空间。