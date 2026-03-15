海外哈萨克斯坦公民率先投票 东京投下全民公投“第一票”

在东京投票站，首位参加公投投票的哈萨克斯坦公民是日本大学三年级学生吉别克·阿伊鼎。

—本次公投审议的议题对国家未来的发展方向至关重要。举行公投能够确保过程公开透明，并使社会各界的意见得到充分考虑。国家已为每一位公民行使选择权创造了必要条件，而对我们而言，展现积极的公民立场也是义不容辞的责任，-吉别克在接受采访时表示。

她同时强调，得益于哈萨克斯坦驻外外交机构的支持，旅居海外的同胞同样获得了参与此次公投的机会。

—这是我们共同参与国家未来重大决策的机会。我深信，公投结果将对哈萨克斯坦的稳定与跨越式发展产生积极影响，-她总结道。

与此同时，在首尔投票站，首批完成投票的公民之一是亚洲森林合作组织职员、哈萨克斯坦公民叶尔纳尔·萨尔森巴耶夫。

Photo credit: Ministry of Foreign Affairs of Kazakhstan

他对海外公民能够参与这一重要政治进程表示高度赞赏，并指出参加公投是每一位公民责任感的体现。

—就此类重大国家问题表达个人观点，是每位公民应尽的职责。公投为决定国家发展方向和未来提供了关键的决策平台，-他说。

【编译：阿遥】