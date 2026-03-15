06:15, 15 三月 2026 | GMT +5
海外哈萨克斯坦公民率先投票 东京投下全民公投“第一票”
（哈萨克国际通讯社讯）据外交部新闻处消息，旅居海外的哈萨克斯坦公民已在驻日使领馆投下此次全民公投的首批选票，率先行使了宪法赋予的公民权利。
在东京投票站，首位参加公投投票的哈萨克斯坦公民是日本大学三年级学生吉别克·阿伊鼎。
—本次公投审议的议题对国家未来的发展方向至关重要。举行公投能够确保过程公开透明，并使社会各界的意见得到充分考虑。国家已为每一位公民行使选择权创造了必要条件，而对我们而言，展现积极的公民立场也是义不容辞的责任，-吉别克在接受采访时表示。
她同时强调，得益于哈萨克斯坦驻外外交机构的支持，旅居海外的同胞同样获得了参与此次公投的机会。
—这是我们共同参与国家未来重大决策的机会。我深信，公投结果将对哈萨克斯坦的稳定与跨越式发展产生积极影响，-她总结道。
与此同时，在首尔投票站，首批完成投票的公民之一是亚洲森林合作组织职员、哈萨克斯坦公民叶尔纳尔·萨尔森巴耶夫。
他对海外公民能够参与这一重要政治进程表示高度赞赏，并指出参加公投是每一位公民责任感的体现。
—就此类重大国家问题表达个人观点，是每位公民应尽的职责。公投为决定国家发展方向和未来提供了关键的决策平台，-他说。
【编译：阿遥】