亚萨维陵墓调整外国游客票价 非独联体国家游客门票升至5000坚戈

据哈兹莱特·苏丹国家历史文化博物馆保护区发布的消息，此次票价调整依据哈萨克斯坦文化和信息部批准的收费标准实施。

根据官方公布的信息，自2026年6月10日起，参观霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓遗址、亚萨维博物馆以及珍稀文物展厅的外国游客，将按照新的票价标准购票。其中，非独联体国家公民门票价格为5000坚戈，独联体国家公民门票价格为2000坚戈。

此前，非独联体国家游客的门票价格为2000坚戈，独联体国家游客的门票价格为1500坚戈。

与此同时，哈萨克斯坦公民的参观票价维持不变。其中，成人票价为1000坚戈，大学生和退休人员票价为500坚戈，在校学生票价为300坚戈。

此外，为进一步扩大公众接触和了解文化遗产的机会，博物馆自今年起继续对多类社会群体实行免费参观政策。

可享受免票待遇的人员包括：第一、第二类残障人士及残疾儿童（可由一名陪同人员陪同参观）、卫国战争老兵及同等类别人员、阿富汗战争老兵、多子女母亲、带领学生团体参观的教师、旅游团队导游以及学龄前儿童。

除上述群体外，在校学生在暑假及学期假期期间，也可免费参观陵墓遗址。