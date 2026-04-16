外国资本加快布局哈萨克斯坦矿业 专家称金属深加工将成增长新支柱

与会人士表示，近年来外国企业对哈萨克斯坦地下资源的兴趣正由观望转向实际投资，尤其是在地质勘探领域，市场热度明显上升。

Advantix董事总经理、论坛主席阿尔图尔·波利亚科夫表示，过去外界更多停留在“哈萨克斯坦欢迎投资”的政策认知层面，重点是吸引资本参与地质勘探；而如今这一趋势正逐步转化为真实项目。

他指出，越来越多企业赴哈已不再只是考察市场，而是直接评估具体资产，并准备进入相关项目。

业内认为，地质勘探虽然风险较高，但却是整个工业体系发展的战略起点，其成果将决定未来矿业开发和制造业升级空间。

与此同时，推动矿产深加工也被视为哈萨克斯坦经济结构转型的重要方向。当前重点领域包括铜、多金属矿、稀有金属及稀土金属加工。

波利亚科夫表示，一旦形成加工产业链，将带动制造业扩张、供应链完善、就业增长及技术水平提升，从而重塑整体经济结构。

他强调，产业升级关键不仅在于建设工厂，更在于建立透明、稳定、可预期的投资环境，使投资者清楚项目运营模式、投资保障及收益逻辑。

【编译：达娜】