外国公民如何在哈萨克斯坦获得临时居留许可

卡拉科伊希诺夫表示，外国公民入境哈萨克斯坦需根据停留目的和时间长短办理相应签证。与哈萨克斯坦签署双边免签协议的国家（如俄罗斯和阿塞拜疆）的公民可免签入境，允许以旅游、探亲或短期商务为目的访问，但禁止从事任何有偿活动，包括就业、咨询、安装或培训服务。上述活动必须先取得签证。

停留时间因国籍而异。欧亚经济联盟成员国（亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯）的公民可在入境后90天内合法停留，但接待方需在三天内通过签证移民门户网站或eQonaq手机应用为其注册。

他解释道：

“外国人在入境后可合法停留90天，之后必须离境或申请临时居留许可。临时居留许可适用于多种情况，包括就业、家庭团聚、商业移民、医疗或学习。”

申请临时居留许可由接待方通过公共服务中心（PSC）提交。例如，为工作目的入境的外国人需与个体企业家或有限责任公司签订劳动合同，并在enbek.kz平台注册，凭此可获一年期居留许可并可延期。医疗目的需提供医生证明，家庭团聚则要求由婚姻登记满一年的配偶提出申请，许可有效期为一年，可延长至三年。

部分非独联体国家公民，如美国和中国公民，可免签停留30天。如需更长停留，需在抵达前通过哈萨克斯坦驻外使馆或外交部申请签证，并在入境后申请居留许可。印度和伊朗公民免签停留时间仅为14天。

卡拉科伊希诺夫补充说：

“免签国家公民通过公共服务中心申请居留许可，需签证国家公民则需先通过外交部办理签证，入境后由当地移民部门延长签证。相关免签信息可在egov.kz查询。”

他强调，遵守移民法规至关重要。逾期未获居留许可或超期停留将面临处罚：超期3天以内给予警告，3至5天罚款10个按月计算指数，5至10天罚款15个按月计算指数，超期10天以上将移交法院处理，可能面临25个按月计算指数的罚款或行政驱逐。被驱逐的外国人五年内禁止入境。

接待方同样需承担责任。卡拉科伊希诺夫指出，如果接待方若未及时为外国人注册、未确保其合法居留或未向当局通报其存在，将面临处罚：个人警告，官员及小型企业罚款10个按月计算指数，中型企业15个按月计算指数，大型企业20个按月计算指数。

【编译：木合塔尔·木拉提】