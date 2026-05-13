外国专家：哈国推动AI进校园 或成后苏联国家教育改革范例

韦利扎德指出，随着科技快速发展，哈萨克斯坦正试图通过这一举措，从根本上重塑人才培养模式和教学体系。

—这是一项具有革命意义的决定，因为教育方式正在面临根本性变革。这也是后苏联空间国家首次如此深度地将人工智能技术引入教育体系，-韦利扎德表示。

他认为，在“数字哈萨克斯坦”理念框架下，教育始终具有战略意义，而人工智能将在现代人才培养体系构建过程中发挥关键作用。

与此同时，他也指出，如此大规模的改革不可避免地会伴随一定挑战。

—任何创新都伴随着风险。每一个先行者都需要面对未知，而今天的哈萨克斯坦，正是在后苏联国家中承担着这样的“先行者”角色，-韦利扎德说。

他同时强调，如果该项目能够顺利实施，将为中亚国家及突厥语世界其他国家提供重要借鉴。

—哈萨克斯坦的经验对所有后苏联国家，包括阿塞拜疆在内，都具有重要参考价值。这一探索一旦取得成功，将为其他国家推广类似实践打开道路，-韦利扎德表示。

他还指出，随着相关经验不断推广，哈萨克斯坦作为地区创新理念发源地和现代教育解决方案中心之一的地位，也将进一步得到巩固。