外国牌照车辆能否在哈萨克斯坦投保？这些规定需要注意

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦驾驶悬挂外国牌照的车辆，仅办理汽车保险并不意味着车辆可以合法长期上路。如果车辆依法应当在哈萨克斯坦登记，仅凭保险单而不办理车辆登记，不能长期使用。

Fingramota.kz专家指出，具体要求取决于车主的常住地、车辆所有权归属，以及车辆以何种方式进入哈萨克斯坦。

哪些车辆可以悬挂外国牌照临时行驶

车辆在国外登记，并不意味着其自动具备“参与国际道路交通车辆”的身份。

专家表示，这一身份适用于由没有哈萨克斯坦居留许可的外国公民或无国籍人士使用的车辆。同时，车辆必须属于在哈萨克斯坦境外长期居住或所在地位于境外的人员，在国外完成登记，并以临时方式进入哈萨克斯坦。

对于长期居住在国外的哈萨克斯坦公民，也有相应规定。他们可以驾驶本人悬挂外国牌照的车辆进入哈萨克斯坦，但车辆必须属于临时入境，并且没有在哈萨克斯坦办理登记。

符合上述条件的车辆，自入境之日起，可以按照国际道路交通相关规定在哈萨克斯坦境内行驶最长一年。

无论属于上述哪种情况，车主都需要依法解决机动车所有人民事责任强制保险问题。

车主长期居住在哈萨克斯坦怎么办

如果车主长期居住在哈萨克斯坦，相关规定则有所不同。车辆悬挂外国牌照本身，并不会自动赋予其按照国际道路交通模式长期行驶的权利。

如果车辆依法应当在哈萨克斯坦登记，就必须办理登记手续。购买机动车保险不能替代车辆登记。

专家解释称，从国外购买并运入哈萨克斯坦、准备在当地办理登记的车辆，在法律规定的情况下，可以为登记前的过渡期购买保险，保险期限最短为5个日历日。

不过，这种短期保险并不意味着车主可以凭借保险单长期驾驶未登记车辆。

临时入境车辆保险期限如何确定

对于临时进入哈萨克斯坦的车辆，保险合同原则上应覆盖车辆整个临时入境期限，但保险期限不得少于5个日历日。

保险费用则会受到包括车辆计划在哈萨克斯坦境内停留时间在内的多种因素影响。

同时需要注意的是，在国外购买的汽车保险并不一定能够在哈萨克斯坦使用。因此，在驾驶车辆进入哈萨克斯坦前，应提前确认相关外国保险是否依据国际协议获得哈萨克斯坦承认。

投保前应确认哪些问题

专家建议，在为外国牌照车辆办理保险之前，车主应首先确认以下事项：

车辆以何种法律依据进入哈萨克斯坦，以及是否需要在哈萨克斯坦办理登记；

实际驾驶车辆的人员身份；

保险期限是否覆盖车辆实际使用期限；

是否具备完整的车辆证件以及能够证明车辆合法入境的相关文件。

因此，对于外国牌照车辆而言，首先需要确定的并非“能否购买保险”，而是车辆是否具备在哈萨克斯坦合法使用的条件。在确认车辆入境和登记状态符合规定后，再按照要求办理相应保险。

此外，哈萨克斯坦机动车强制保险费用可能根据驾驶员驾龄以及车辆具体情况有所不同。按照新的定价方式，保险公司可以不再局限于统一费率，而是综合考虑不同驾驶员和车辆的个体特征。这意味着，保险费用将更多与具体车辆发生保险事故的风险水平挂钩。