    外国人与哈萨克斯坦公民结婚 需要准备哪些文件？

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦与外国公民登记结婚，必须亲自前往民事登记机构提交书面申请。

    外国人与哈萨克斯坦公民结婚 需要准备哪些文件？
    Фото: Kazinform

    目前，哈萨克斯坦公民提交个人结婚申请有两种方式：

    1. 前往民事登记处提交书面申请。在这种情况下，新郎和新娘必须一同到场，分别填写并签署相关文件。

    2. 在线提交申请。可通过电子政务门户网站（eGov）或二级银行的移动应用程序完成。但在此过程中，双方必须拥有电子数字签名。

    操作流程为：一方先提交申请，另一方随后确认。之后，准新人需在15天内前往民事登记处签署文件。此环节必须双方共同到场，若有一方缺席，申请将自动失效。

    与外国公民结婚的额外要求

    据巴甫洛达尔市民事登记处负责人伊涅什·毛森诺娃介绍，若结婚双方中一方为外国公民，则需提供额外材料：

    • 与外国人结婚的登记流程与一般要求相同，但此类申请无法通过eGov平台办理。

    • 双方必须亲自到民事登记处提交书面申请。

    此外，外国公民还需提供：

    • 由本国主管机构出具的婚姻状况证明（即证明其目前未处于婚姻关系中）。

    • 经公证的护照复印件。

    若该外国公民曾有过婚史，还需提交证明婚姻已解除或终止的相关文件。

    毛森诺娃表示，外国公民通常需要回国办理这些证明材料，但也可以通过其在哈萨克斯坦的驻外使馆获取。这一点在确定婚礼日期时尤为重要。至于相关证明的签发期限，则由各国政府主管机构决定。

    值得注意的是，根据《婚姻与家庭法典》第2条规定，在哈萨克斯坦只有由国家机关登记的婚姻关系才具法律效力。宗教仪式缔结的婚姻关系不被视为正式婚姻，亦不产生法律效果。

    【编译：阿遥】

     

