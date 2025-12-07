外国学习者齐聚北京：第三届哈萨克语比赛精彩上演

本次比赛吸引了来自北京外国语大学、大连外国语大学的学生，以及多名正在学习哈萨克语的中国公民参加。参赛者来自中国、韩国、俄罗斯、泰国、日本等国家。观众席中还包括科研机构代表、教育界人士、外交官以及哈萨克斯坦留学生。

Фото: Берик Табынбаев

比赛开始前，哈萨克斯坦驻华大使馆公使衔参赞阿斯卡尔·沙尔卡尔巴耶夫发表致辞。中国方面由北京外国语大学哈萨克斯坦研究中心主任孙芳以及大连外国语大学教师娄一华发言。与会者一致指出，学习哈萨克语的兴趣正在不断上升，而此类活动对于促进文化交流具有重要意义。

比赛内容包括自我介绍、回答问题、智力类任务以及创意表演。参赛者朗诵哈萨克著名诗人的诗篇，演唱哈萨克斯坦国歌及知名歌曲，还尝试为动画作品配音。组织者表示，参赛者不仅语言掌握扎实，而且对哈萨克文化怀有真挚兴趣。

Фото: Берик Табынбаев

比赛结果显示，第一、二名由大连外国语大学学生获得。第三名由五名参赛者共同分享。所有获奖者和参赛者均获得证书与纪念礼品。

比赛结束后，哈通社记者采访了评委及参赛者，了解他们学习哈萨克语的动机及遇到的挑战。

北京外国语大学哈萨克语教师——名叫肖尔潘的参赛者分享时表示，她曾在阿拉木图学习哈萨克语8年，她惊讶于选手们的高水平表现。

“尤其让我惊喜的是参赛者的多样性以及年龄跨度。以前参赛者主要是中国学生，而今天我们看到来自不同国家的参与者，年龄最大的已有62岁。”她说。

62岁的选手刘晓兰通过独立准备，以深情演唱哈萨克斯坦国歌赢得特别关注。

Фото: Берик Табынбаев

她表示自己是一名退休化学家，从2020年因听到迪玛希的歌曲后开始自学哈萨克语：

“当时我买了教材开始学习，因为我真的很喜欢这门语言。对语言的热爱是我最大的动力。我每天都坚持阅读和记忆，从最基础的字母练起，后来我甚至能演唱迪玛希的所有歌曲。我觉得你们的语言非常独特，因此我怀着兴趣与敬意去学习。”

值得一提的是，首届比赛于2023年在北京举行，第二届于2024年在西安举办，今年活动再次回到中国首都。

【编译：达娜】