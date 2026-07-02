扎苏兰·马迪耶夫向外国投资者推介数字化发展项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫在总统直属外国投资者理事会第三十八次全体会议上表示，哈萨克斯坦正加快建设世界级数字基础设施，为全球科技投资者创造更多合作机遇。

马迪耶夫介绍，跨里海光纤通信走廊是哈萨克斯坦当前最重要的数字基础设施项目之一。横跨里海的首条海底光纤通信电缆计划于今年年底建成，届时将成为连接欧洲与亚洲的全新数字桥梁。

他说，该项目将进一步提升国际通信带宽，降低数据传输延迟，增强通信网络多元化和数据传输稳定性，并为数据中心、人工智能和区域性数字平台的发展提供有力支撑。

马迪耶夫表示，哈萨克斯坦数字化领域的旗舰项目是“数据处理中心谷”。

- 我们正在打造全球最具竞争力的人工智能算力基础设施之一。该项目集聚了多项优势，包括广阔的发展空间、稳定的供水保障、每千瓦时2.5美分的电价、无瓶颈的国际网络连接、税收优惠政策，以及未来可将算力规模提升至1吉瓦的扩展能力。 - 他说。

他介绍，上个月，哈萨克斯坦与Firebird公司签署了一项总价值100亿美元的人工智能合作协议，该项目将获得英伟达（NVIDIA）的全面技术支持。

最后，马迪耶夫向全球科技投资者发出邀请，欢迎各方加入哈萨克斯坦数字产业生态体系，共同推动人工智能和数字经济发展。