哈萨克斯坦调整总统直属外国投资者理事会组成 多家国际企业负责人加入

哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会是由国家元首亲自主持的咨询协商机构，也是国家与国际工商界开展直接对话的重要平台。更新后的理事会继续汇聚国际领先企业和国际组织负责人，为推动投资合作、优化营商环境发挥积极作用。

此次调整中，外籍成员名单有所扩充。此前以观察员身份参与理事会工作的阿尔斯通公司非洲、中东及中亚地区总裁马尔丹·沃茹尔正式成为理事会成员，国际控股公司负责人穆塔兹·阿尔-哈亚特也新晋加入理事会。同时，Presight AI Holding PLC董事会主席托马斯·普拉莫特德汉以及伊斯兰开发银行行长穆罕默德·苏莱曼·阿尔-贾瑟尔则被吸纳为理事会观察员。

哈方成员构成同样进行了相应调整。总统办公厅副主任埃赛丽·贾娜索娃、总统经济事务助理努尔兰·拜巴扎罗夫、交通部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫以及外交部投资委员会主席阿尔达克·泽别舍夫已进入理事会成员名单。

据介绍，此次更新理事会组成，旨在进一步深化哈萨克斯坦与国际工商界之间的建设性对话。随着国际知名企业和金融机构负责人更加深入参与理事会工作，预计将有助于拓展投资合作空间，并进一步提升哈萨克斯坦对国际资本的吸引力。