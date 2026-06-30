哈外贸商会主席：将与美国商会建立战略伙伴关系

“阿塔梅肯”国家企业家商会副主席、哈萨克斯坦外贸商会主席穆拉特·哈热姆萨科夫在会上表示，会议期间计划签署“阿塔梅肯”国家企业家商会与美国商会战略伙伴关系谅解备忘录。

—在本次圆桌会议框架下，“阿塔梅肯”国家企业家商会将与美国商会签署战略伙伴关系谅解备忘录。这是一份具有里程碑意义的文件，旨在进一步拓展与美国企业的合作网络，开辟新的合作方向，并为中小企业创造更多发展机遇，-他说。

哈热姆萨科夫指出，此次来访的美国代表团汇聚了多个行业的知名企业，既有长期深耕哈萨克斯坦市场的企业，也有计划进入哈萨克斯坦开展投资合作的新伙伴。代表团成员来自能源、科技、金融、工业和交通物流等重点领域。

—今天出席会议的美国企业代表涵盖能源、信息技术、金融、工业、农业和交通物流等多个行业。我们希望与美国伙伴进一步深化工业和农业领域合作，同时共同推进大型物流项目建设，不断拓展双方合作空间，-哈热姆萨科夫表示。

据悉，本次圆桌会议重点推介了哈萨克斯坦在投资、交通物流、新能源、工业合作等领域的发展潜力，并介绍了有关发展机构的重点项目和未来规划。