外媒：马达加斯加军方宣布接管国家政权

据英国天空电视台报道，这一声明是在议会投票弹劾拉乔利纳后立即在首都塔那那利佛市中心的总统府宣布的。

军方官员米夏埃尔·兰德里亚尼里纳表示，军方正在解散除国民议会以外的所有机构，包括参议院、最高宪法法院、独立选举委员会等。

声明同时表示，将在未来组建过渡机构，任期最长两年。其间，将组织新宪法公投和大选，以组建新的政府机构。

据报道，当天早些时候，马达加斯加总统府经由社交媒体发布法令，宣布根据宪法解散国民议会。当天下午，马国民议会召开特别会议，宣布投票通过对拉乔利纳的弹劾。

据此前报道，自9月25日起，马达加斯加多座城市爆发大规模示威游行。10月11日，首都塔那那利佛南部一军营发生哗变，部分军人要求拉乔利纳下台。12日，该军营宣布接管马军队指挥权。另据英国广播公司(BBC)报道，针对当前马达加斯加局势，拉乔利纳13日晚通过社交媒体发表视频讲话，表示因人身安全受到威胁，他已转移至“安全的地方”，但他没有透露具体地点。