哈萨克斯坦积极吸引海外人才：55名侨胞已获“祖先之路”移民卡

日前，政府副总理塔玛拉·杜伊谢诺娃与部分归国侨胞代表进行座谈，了解他们对“祖先之路”项目的看法和在哈萨克斯坦的创业规划。这些侨胞来自不同领域，包括医疗、石油和天然气、建筑、教育和信息技术等。

Фото: primeminister.kz

来自以色列的别克詹·阔恩尔巴耶夫表示，他注意到国内麻醉学领域存在一些不足，并希望能将海外经验应用于改善该领域的情况。

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来自俄罗斯苏尔古特的萨延·哈比德诺夫目前正在阿特劳参与一个国际项目。他从事石油和天然气行业13年，积累了丰富经验，从一名普通员工一路升职至中层管理人员。他表示，希望将自己在俄罗斯积累的经验应用于哈萨克斯坦，助力国内行业的发展。

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来自蒙古国的哈姆扎·特列克是一名IT专家，计划在阿斯塔纳创立一个项目。

博拉特·阿布勒丁是一名经验丰富的建筑工业人员，曾作为建筑工程师参与莫斯科多座建筑项目的建设。他回国是为了为祖国的建筑事业贡献自己的力量，并强调了持续提高建筑行业专业人员技能的重要性，表示愿意积极参与其中。

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来自土耳其的哈萨克族裔沙班·丁奇图尔克目前正积极吸引海外投资者进入哈萨克斯坦的不同领域。他介绍了已经在市政和医疗领域实施的项目，并计划明年开办一家旅行社，目标是吸引至少10万名游客来哈萨克斯坦。

座谈会上，侨胞们表示，他们非常高兴看到哈萨克斯坦推出了“祖先之路”移民卡，并指出，海外其他哈萨克族裔对该计划也表现出浓厚的兴趣。

-政府将为持有“祖先之路”移民卡的侨胞提供必要的支持和帮助。根据你们的建议，政府定将向相关主管部门下达工作指示。归国侨胞能够充分发挥自身优势，为哈萨克斯坦的经济社会发展做出贡献，这令人欣慰。我要强调的是，政府已出台多项规划全面促进各行各业的发展。相信你们的宝贵经验将对这些计划的实施有所帮助。-杜伊谢诺娃表示。

“祖先之路”移民卡向居住在海外的哈萨克族裔人士发放，有效期最长为10年。要获得该卡，申请人必须符合以下条件之一：

申请人拥有一项在哈萨克斯坦属于简化入籍程序的职业；

申请人拥有哈萨克斯坦急需的专业技能；

申请人在长期居住或拥有公民身份的国家拥有注册并在营企业实体。

“祖先之路”移民卡持有人享有以下权利：

在哈萨克斯坦就业或创业；

领取社会福利和享受国家保障的医疗服务；

免费接受教育。

不过，“祖先之路”移民卡持有人无权在哈萨克斯坦国家机关和地方自治机构中担任民选职务，无权参加国家全民公投，无权担任国家公务职务。

“祖先之路”项目自去年启动以来，目前已有250名海外侨胞向18个哈驻外使领馆咨询相关事宜。申请人可以通过“Qutty Meken”、“E-Qonaq”移动应用程序或联系海外哈萨克斯坦大使馆获得此卡。

【编译：阿遥】