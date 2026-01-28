哈萨克斯坦外籍劳务人员来源国前四公布 中国位列第一

哈萨克斯坦为在本国工作的外籍人员设立了四类主要工作类别，每类均设有配额。其中，第一类（经理及其副手）397人，第二类（下属机构负责人）2 405人，第三类（专家）4 008人，第四类（技术工人）1 467人。

此外，还有季节性外籍务工人员3 556人，以及公司内部调动人员2 377人。

全国目前共有1 816家企业雇佣外籍劳工。这些企业中，哈萨克斯坦本地员工数量超过32.3万人，占员工总数的96%。

从行业分布来看，外籍劳工主要集中在以下领域：建筑业——4 049人；农业、林业和渔业——3 475人；采矿业——1 368人；制造业——1 297人。

目前在哈工作的外籍人员主要来自以下国家：

中国——6 090人，乌兹别克斯坦——3 093人，土耳其——1 000人，印度——677人。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：现实挑战与通过深度数字化转型实现解决》的国情咨文中指出，应吸引不分国籍、能够为国家发展作出贡献的高素质外国专业人才，并为其在哈长期工作和生活创造有利条件。他强调，当前技术类岗位对高技能、专业化人才的需求持续上升。

为落实上述任务，同时保障国内劳动市场稳定，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年根据用人单位实际需求，制定并分配外国劳动力引进配额。

2026年，面向企业引进外籍劳动力的总体配额设定为全国劳动力总量的0.25%，约为18,100人；用于家庭雇佣的劳动移民配额则为全国劳动力总量的2.9%，约221,900人。

【编译：达娜】