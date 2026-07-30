哈萨克斯坦海外线上消费增长 前5个月支付额达1.3万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）2026年前5个月，哈萨克斯坦居民通过互联网和移动应用进行的境外消费支付额达到1.3万亿坚戈，同比增长31.8%。海外电商平台、数字服务和在线订阅等消费正在成为境外支付增长的重要推动因素。

据Finprom.kz数据，今年1月至5月，哈萨克斯坦国内银行发行的银行卡境外无现金交易总额达到2.1万亿坚戈，同比增长15.3%。

同期，境外无现金交易笔数达到1.506亿笔，同比增长40.4%，较2020年同期增长5.6倍。单笔交易平均金额则同比下降17.9%，从1.68万坚戈降至1.38万坚戈。

从支付渠道来看，互联网和移动应用已成为境外支付的主要增长来源。今年前5个月，通过互联网和移动应用完成的境外商品及服务支付额达到1.3万亿坚戈，同比增长31.8%；通过POS终端完成的交易额则下降4.4%至6899亿坚戈，其他渠道交易额下降8.8%至828亿坚戈。

数据显示，过去一年境外线上支付额增加3158亿坚戈，而POS终端支付额减少321亿坚戈。分析人士认为，这表明境外无现金支付增长主要来自海外电商平台购物、数字服务、在线订阅、移动应用及其他网络内容消费，而非居民出境期间消费增加。

今年1月至5月，境外互联网支付笔数同比增长56.2%，达到1.153亿笔，占全部境外无现金交易笔数的四分之三以上。相比之下，POS终端交易笔数仅增长4.9%，达到3280万笔。

互联网和移动支付占境外无现金交易总额的比重已升至62.9%，而2020年这一比例为46.2%。

分析人士指出，随着线上消费持续增长，“境外支付”已越来越少意味着消费者实际身处国外，越来越多的境外支付来自哈萨克斯坦居民在国内通过海外平台购买商品，以及使用境外数字服务。