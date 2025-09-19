精神外交时代：世界宗教领袖大会圆满落幕

和平与理解的交汇

21世纪初，美国发生的恐怖袭击凸显了确立宗教共同立场的重要性。全球期待宗教不仅解答神学哲学问题，还能回应现实生活的原则。自2003年起，世界与传统宗教领袖大会定期召开，促进对话与合作。每次会议都致力于为社会趋势寻找答案。

哈萨克斯坦是这一对话的发起者。首届大会于2003年在阿斯塔纳举行，此后每三年举办一次。本次大会标志着这一传统的延续与深化。

此次盛会吸引了来自60个国家的100多位代表，包括各宗教领袖、国际组织代表、专家、学者及社会活动家。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯与教皇利奥十四世通过视频致辞，强调宗教领袖的责任是维护和平的基石。

人工智能：从伦理到实践

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在开幕式上直言宗教领域的不足，指出选择自由、隐私保护、数字平等、人工智能安全使用等新挑战。他批评伦理规范未能跟上技术进步的步伐。

他表示：“世界正加速迈向技术新时代。人工智能、大数据、生物工程等革命性创新深刻改变了人类生活，但伦理规范却未能跟上技术步伐。选择权、隐私保护、数字平等及人工智能安全使用引发的新挑战层出不穷。宗教领袖作为人文价值与崇高理想的捍卫者，应积极参与数字未来的讨论，技术必须服务于人类福祉。”

为此，总统提出设立宗教间人工智能发展伦理委员会的倡议。若得以实施，该委员会将制定神经网络及其他突破性技术的责任使用原则。

当前，人工智能与宗教不可分割。一些极端宗教团体已将人工智能用于宣传，极端分子积极利用数字技术与社交媒体。国际宗教与文明对话中心主席古尔萨娜·科扎巴伊强调，委员会需关注人工智能对人权的潜在威胁，并计划组建工作小组制定专门准则。她提到，教皇方济各曾提出“罗马倡议”，为技术公司制定了人工智能伦理原则，哈萨克斯坦可借鉴这一经验。

鞑靼斯坦穆夫提卡米尔·萨米古林认为，宗教领域的人工智能需明确规范，因其常被用于篡改宗教文本。

他表示：“我常使用网络和人工智能工具，它作为辅助工具很有用。但查询经文时，人工智能常出现篡改或增删现象。作为熟知《古兰经》的人，我能立即察觉问题，这令人担忧。”

和平运动能否化解冲突？

哈萨克斯坦主张和平需更坚定。全球地缘政治分歧加剧，建设性倡议常被忽视。总统呼吁广泛讨论和平运动理念，倡导生命价值、仁爱与慈悲，赋予宗教领袖制止暴力、寻求和平方案的使命。

他指出：“全球多地的混合战争边界模糊，却导致巨大人员伤亡与难民潮，经济损失惨重，核冲突风险令人担忧。专家认为，善恶交锋的决定性时刻近十年显著增加。在这一关键时期，建设性外交应成为促进对话、消除对立、增强国际信任的主要途径。”

宗教学者阿尔-法拉比·博拉特詹认为，总统提出的精神外交与和平运动前景取决于全球政治立场。

他表示：“这一倡议是正确之举。若大会成果在国际组织中广泛整合，将催生更多影响力。大会倡导和平、反对宗教政治化，有助于和平解决宗教冲突。目前决议不具法律效力，但若获国际与区域组织支持，可具备约束力，切实解决问题。”

宗教领袖还聚焦中东与加沙危机，呼吁保护平民、结束战争，强调宗教团结对和平的助力。

哈萨克斯坦在减贫与人道援助方面成效显著，持续为穆斯林国家特别是阿富汗提供支持。作为伊斯兰合作组织重要成员，哈萨克斯坦发起成立粮食安全伊斯兰组织。明年将在阿斯塔纳举行的生态与可持续发展区域峰会，也将讨论对中东的援助。

气候变化与人道援助

大会还探讨了全球气候变化问题。托卡耶夫指出，中亚深受干旱、冰川融化、淡水短缺之苦，提议宗教领袖联合制定应对气候变化的文件。科扎巴伊认为，此举将提升公众气候意识，形成共识，因全球80%以上人口信仰宗教，宗教社区可推动变革。她举例，2015年教皇方济各发布关于天主教与气候问题的通谕，西方国家也在分析基督教对气候的态度。

大会通过了《世界宗教领袖大会宣言》，经工作小组与大会秘书处深入讨论，融合各方建议，明确了传统宗教的共同立场与对当代问题的态度。该宣言计划作为“2025阿斯塔纳和平宣言”提交联合国大会第80届会议。

闭幕式上，托卡耶夫向部分与会者颁发国家奖项、阿斯塔纳国际宗教对话贡献奖、大会荣誉勋章及“善意大使”特别标志。

在动荡时代，和平与团结是最宝贵的价值。来自全球的精神领袖齐聚阿斯塔纳，寄托和平期望，表达共同愿景。大会的联合立场与宣言为全球和平之路增添了希望之光。

【编译：木合塔尔·木拉提】