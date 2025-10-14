新疆外事办公室副主任: 新疆注重保护各民族文化

- 我们将哈萨克斯坦视为近邻和友好国家。新疆维吾尔自治区与哈萨克斯坦关系密切，两国在各领域的关系正在不断发展。我们知道，今年6月，中亚-中国峰会在阿斯塔纳成功举行。在峰会框架下，哈萨克斯坦总统托卡耶夫与中国国家主席习近平举行了会晤。此次峰会达成了多项协议，并将与中亚国家落实一些重要的联合项目。总之，媒体在这一过程中也发挥着重要作用。-新疆外事办公室副主任在会见哈萨克斯坦媒体代表时说。

据他介绍，56个民族代表生活在新疆。因此，各民族代表都有机会在国家行政机构任职，也就是说，每个人都享有平等的权利。

- 各民族和谐相处，互相扶持。所有居民都保留着自己的传统和文化。例如，我们致力于推广维吾尔族精神瑰宝——“十二木卡姆”音乐艺术、哈萨克族的“阿伊特斯”艺术，以及柯尔克孜族史诗《玛纳斯》。这一切都代代相传，保存至今。来自国外和中国其他地区的游客蜂拥而至，只为一睹这独特的文化艺术。此外，根据中华人民共和国法律，在新疆维吾尔自治区，除汉语外，我们还注重保护其他民族的语言文字。因此，我们出版汉语、哈萨克语、维吾尔语和蒙古语的印刷品。-肖业文说。

新疆外事办公室副主任表示，全区出版有100多种报纸和200多种杂志。其中，少数民族语言出版的杂志有120种，报纸有52种。新疆广播电台则以五种语言播出节目。

- 近十年来，我们一直将77%的地区预算用于改善民众福祉。这包括就业、医疗保健、教育和经济适用房。特别是近年来，新疆维吾尔自治区经济社会发展取得了显著成就。此外，新疆与丝绸之路沿线国家的贸易额也十分可观。-他说。

据此前报道，哈萨克民族乐器在新疆艺术学院展出。

【编译：小穆】