哈萨克斯坦外交新时代：国际舞台上的成就与挑战

哈萨克斯坦作为中等强国的政治活跃度

哈萨克斯坦外交风格根植于民族传统——友好意愿、睦邻之道。这一立场经受了国家间关系考验。如今，在经验丰富的外交家哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下，这一风格被赋予新内涵。结果，哈萨克斯坦从地区层面走向中等强国地位。

今年外交重大成就之一是欧盟启动与哈萨克斯坦公民的签证便利化谈判。在对亚洲多国收紧政策之际，此举是欧盟对哈萨克斯坦信任的标志。

国际智库也认可哈萨克斯坦外交成效。德国政府智库“科学与政治基金会”（SWP）将哈萨克斯坦列入中等强国行列。这体现了多向量外交的有效性。中等强国（Middle power）指在全球经济与政治有影响力，但尚未达到超级大国水平的国家。哈萨克斯坦与印度、韩国、土耳其、沙特阿拉伯并列，表明其国际地位显著提升。

外交学博士、教授纳米克·阿利耶夫认为，哈萨克斯坦最大优势在于平衡政策。

“哈萨克斯坦巧妙避开大国争端，在其间保持平衡。这提升了国家重要性。”教授说。

出访签署了哪些协议？

今年计划托卡耶夫总统20次出访：12次工作访问、5次正式访问、2次国事访问及1次独联体领导人非正式会晤。三大国各访问两次，秋季最重要活动密集。

9月，总统正式访问中国并出席上海合作组织峰会，签署总值150亿美元的70份协议。这是30年来最成功的协议之一，此前中国对哈投资270亿美元。中国投资不仅限于自然资源，还涉及道路、工厂与能源项目。

随后，总统赴美国出席联合国80周年峰会。11月工作访问华盛顿，参加中亚+美国峰会。

托卡耶夫-特朗普会晤框架下签署总值170亿美元的29份合同。其中，哈萨克农机控股与约翰迪尔农业机械生产合作，以及哈萨克航空购买18架波音飞机备受关注。协议通过私营企业实施，不增加预算负担。

访美归来后，总统对俄罗斯进行国事访问。与普京会晤中，就数字化、工业、人文与文化联系深化达成共识。签署13份协议，并签署将双边关系提升至战略伙伴新水平的宣言。这将为贸易增长与基础设施项目注入新动力。

国际社会如何评价哈萨克斯坦？

外国媒体争相报道三大国访问。中国新华社与CGTN称访华为“非常成功”，Global Times将第八次哈中企业家会议称为“协议倍增之日”。

访美同样引发广泛讨论。《金融时报》强调哈萨克斯坦铀生产领先地位，视其为美国能源主要伙伴。CNN、AP及Politico旗下E&E News称哈萨克斯坦加入亚伯拉罕协议为“构建新世界架构的历史性步骤”，特别关注中亚稀土协议。

11月中旬访俄也未被外国媒体忽视。《中亚时报》指出哈俄战略伙伴关系升至新水平。

俄罗斯历史学家与记者列昂尼德·姆列钦表示：

“作为俄罗斯记者及长期观察哈萨克斯坦外交的人，我认为总统会晤非常成功。访美吸引公众关注，我们看到特朗普特别礼遇。哈萨克斯坦外交声誉上升。因为托卡耶夫能用对方语言与任何国家领导人交流。与中国朋友用中文，与中亚领导人中他是唯一用英语与特朗普对话的。这在外交关系中作用巨大。”

加入亚伯拉罕协议不影响与伊朗关系

三大国访问后，伊朗总统访哈成为重要事件。尽管伊朗与土耳其、阿塞拜疆存在地区竞争，但与哈萨克斯坦领导层直接对话。这正是外交力量。

哈萨克斯坦承认亚伯拉罕协议并未损害与伊斯兰世界的友谊。

事实上，外交逻辑难以预判，但伊朗访哈具有象征意义。伊朗总统带来历史手稿复印件，这是对哈萨克斯坦国家主权历史性承认的标志。此前中国也采取类似举措。

访问后，双方计划将贸易额增加2亿美元。尽管伊朗长期受制裁，哈萨克斯坦可向其出口非制裁产品。这是战略性大市场与出口潜力的重大机遇。

伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽什基安表示：

“哈萨克斯坦处于快速发展阶段，成为连接东西南北的重要枢纽。快速发展促进文化、科学、艺术与社会政治互动深化。如果扩大运输路线、深化互动，国家可成为地区文化中心。我认为哈萨克斯坦、伊朗及地区其他国家不逊于先进国家。通过相互帮助，我们将共享成功成果。”

中亚与阿塞拜疆：新战略伙伴关系

如今，哈萨克斯坦不仅在中亚，在欧洲、中东与高加索也成为活跃玩家。今年哈萨克斯坦外交可称迈上新台阶。与中国、美国签署协议，C5+格式扩展——皆为其明证。将阿塞拜疆纳入中亚的倡议被美国媒体称为“哈萨克斯坦提议”。

政治学家扎尼别克·阿伦认为，这表明哈萨克斯坦外交获全球认可。

“对中亚兴趣上升有三大原因。一是过境走廊。俄乌战争后需寻找替代路线，‘中走廊’重要性凸显。二是技术与能源竞争。中亚自然资源、矿产及能源生产材料对全球大国至关重要。三是地缘位置。地区与中国、俄罗斯接壤、靠近里海，维持稳定与平衡极为重要。”

专家认为，对阿塞拜疆而言两点重要：突厥世界团结与经济务实利益。

“阿塞拜疆与邻国关系紧张——俄罗斯、亚美尼亚、伊朗关系复杂。因此与突厥世界团结、提升政治、经济、文化合作理念突出。通过哈萨克斯坦通往欧盟的多数路线经阿塞拜疆地区。这对能源、交通基础设施、物流具有战略意义。”

专家还将水问题列为主要因素。尽管边界纠纷已解决，但托克托古尔水库低水位及阿富汗运河仍构成地区水平衡复杂问题。

“哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦有水能互换机制：需要时对方供水，我们以能源回应。但长期稳定需建立水资源节约与公平分配体系。水问题是预防未来冲突的关键议题之一。”

2026年展望：世界将如何变化？

尽管全球不稳定，哈萨克斯坦以加强国际关系、吸引投资及提升中亚声誉等成就总结2025年。但对2026年作出确切预测困难。

政治专家朱马别克·萨拉别科夫分享可能情景。

“全球地缘政治瞬息万变。但可指出几大趋势。一是俄乌危机。年底前达成协议可能性被提及，但我怀疑，因为根本原因未解决。因此军事行动与和平谈判将定义2026年。二是美国选举。若共和党胜出，将加剧美国政治不稳定，复杂化外交。三是中美经济竞争。”

中东爆发新一轮冲突的威胁依然高企。

“伊朗与以色列危机未彻底解决，可能爆发新冲突。哈马斯与以色列协议运作不明。”

经济方面，2026年充满疑问。

“2025年全球经济虽未陷入衰退，但增长疲弱——约3%。欧元区经济处于衰退边缘。若欧洲或中国经济恶化，将影响哈萨克斯坦出口需求。最关键因素——通胀。哈萨克斯坦依赖进口，制裁与关税冲突可能推高商品价格。同时，明年起我国启动税改。”

专家特别强调对哈萨克斯坦而言经济外交的重要性。自1990年代以来吸引4000亿美元投资，在中亚及后苏联国家中领先。

“为维持这一势头与投资活跃度，外交官与地方机构需协调工作。”专家说。

P.S. 权威刊物《经济学人》按年度传统发布2026年封面视觉地图。漫画以隐喻方式描绘未来12个月政治情景、经济风险、技术发展方向及利益冲突。这是全球政治挑战的象征性呈现。

图片突出吸引全球关注的领导人——弗拉基米尔·泽连斯基、唐纳德·特朗普、习近平、纳伦德拉·莫迪与本雅明·内塔尼亚胡。“250”数字不仅指美国独立宣言250周年，还暗示潜在政治不稳定。所有元素置于足球内——因2026年举办足球世界杯。

专家视其为理解全球情景的额外钥匙。

【编译：木合塔尔·木拉提】