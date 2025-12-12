境外媒体如何解读佩泽什基安访哈？聚焦贸易、过境与区域影响

佩泽什基安于12月10日至11日对阿斯塔纳展开的为期两天的正式访问，被普遍定位为旨在加强贸易、运输和政治对话的一环，并纳入其更广泛的中亚之旅。几乎所有媒体均报道了在总统府举行的正式欢迎仪式、与托卡耶夫总统的会谈、一系列文件的签署，以及重点围绕里海—伊朗—波斯湾方向的运输和物流议题。

从国际和伊朗媒体的报道来看，此次访问被放在不同语境下加以解读。总体浏览这些报道可以看到，舆论关注点在经济与运输议题的基础上，逐渐延伸至政治及双边关系的象征意义。

伊朗官方媒体的关注点

伊朗国家通讯社IRNA对访问过程进行了细致报道，从欢迎仪式、正式会谈，到双方联合新闻发布会均有呈现。IRNA称此次访问是强化双边关系的“一步重要进展”，并指出伊朗领导层期待在技术及经济合作方面取得实质性成果。

IRNA的重点报道之一，是佩泽什基安在纳扎尔巴耶夫大学的演讲。他强调伊朗与中亚“共享文化与科学遗产”，这一论调也延续了伊朗媒体在谈及其中亚外交时的传统叙事。

值得一提的是，伊朗总统关于扩大与哈萨克斯坦科技合作的表态也受到特别关注，尤其是在共同生产疫苗和药品、数字医疗、生物技术及流行病防控等领域。佩泽什基安本人具备心外科医生背景，这也为其相关表态增添了专业色彩。

此外，IRNA的波斯语网站和伊朗政府门户以更概念性的方式总结了访问成果，将其称为加强双边关系的“决定性一步”。报道中提到签署的合作文件以及未来合作路线图，包括哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗过境走廊。德黑兰方面将此次访问视为扩展与中亚联系政策的延续。佩泽什基安特别提到，应消除“银行和技术障碍”以释放贸易潜力。

在英文报道中，贸易议题成为重点，佩泽什基安呼吁更积极利用私营部门的表态也被广泛引用。

Pars Today和Iran Press等平台则突出强调伊朗是“哈萨克斯坦最有利、最有效的过境路线”，并称伊朗是中亚的关键伙伴，使“过境”成为此次访问的核心主题之一。报道还涉及更广泛的合作框架，包括“南北”国际运输走廊、上海合作组织以及欧亚经济联盟。整体报道基调较为乐观，强调共同经济机遇。

国际和地区媒体的报道

国际及地区媒体同样关注此次访问。

土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu）将访问视为伊朗积极推动中亚外交政策的延续，指出阿斯塔纳会谈涵盖从贸易到物流的广泛议题，并强调佩泽什基安还将继续访问土库曼斯坦，使整个出访行程具有区域意义。

卡塔尔《半岛报》（The Peninsula）的报道聚焦双方的正式声明，强调两国同意扩大在经济、运输和文化领域的合作。报道中的区域稳定主题也明显面向中东受众需求。

#Iran and #Kazakhstan have emphasized the need to strengthen bilateral cooperation across a range of sectors, according to a joint statement issued at the end of Iranian President Masoud Pezeshkian's visit to Astana.https://t.co/vFOKR5PEZ2 — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 11, 2025

西亚新闻社（WANA）则关注双方计划将贸易额提升至30亿美元，并援引“友好历史基础”来描述两国关系——这是伊朗在对外宣传中常用的表述方式。报道特别指出，需要迅速落实已签署的协议。

以色列《耶路撒冷邮报》（Jerusalem Post）则从区域政治角度切入，将此次访问置于伊朗扩大在中亚影响力的背景下，并将其与哈萨克斯坦发展与《亚伯拉罕协议》相关国家关系的努力进行对比，从而把访问放入更广泛的中东地缘政治架构中审视。

农业资讯平台APK-Inform关注一个具体但颇具意义的成果：哈萨克斯坦在会谈后表示愿大幅增加对伊朗的大麦出口。说明即便是专业媒体，也从此次访问中看到了具体的贸易成果。

Iran Front Page则对访问的仪式环节、总统府会谈细节进行呈现，并强调阿斯塔纳与德黑兰计划在经贸、运输及人道主义领域拓展合作。其报道语调稳健，面向英文读者群体。

综上，媒体普遍认为此次访问是加强伊朗与中亚联系的重要一步。伊朗官方及保守派媒体保持着一致叙事，将此次出访称作深化双边关系的“关键一步”，重点突出贸易、过境合作以及伊朗作为哈萨克斯坦主要陆路运输通道的角色。而国际媒体，尤其是中东地区平台，则在经济议题之上，更多融入政治背景，强调伊朗在中亚的定位及其对区域经济走廊布局的意义。

【编译：阿遥】